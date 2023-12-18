وزير الدفاع الأمريكي يدعو لمزيد من المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في قطاع غزة

دعا وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، إلى تقديم المزيد من المساعدات الإنسانية للسكان المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة.

وجاء ذلك خلال لقاء مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الاثنين، وفقا لما ذكرته مصادر إسرائيلية.

ونقل المكتب الصحفي لحكومة الاحتلال الإسرائيلي، عن أوستن اليوم الإثنين، قوله إن الاجتماع كان يدور حول أفضل السبل التي يمكن للولايات المتحدة أن تدعم من خلالها دولة الاحتلال على الطريق نحو الأمن "الدائم".

وأضاف أوستن، خلال الاجتماع الذي عقد في وزارة الدفاع الإسرائيلية في تل أبيب: "هذا يعني معالجة الاحتياجات العاجلة أولا، يجب علينا إيصال المزيد من المساعدات الإنسانية إلى ما يقرب من مليوني نازح في غزة، ويجب علينا توزيع تلك المساعدات بشكل أفضل"، بحسب وصفه.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد حذر مؤخرًا من أن "الكيان الصهيوني بدأ يفقد الدعم في جميع أنحاء العالم في ضوء مقتل العديد من المدنيين في قطاع غزة والوضع الإنساني المأساوي المتزايد".

فيما أكد نتنياهو من جديد تصميم بلاده على تحقيق "نصر كامل على حماس"، الحركة التي هاجمت الكيان في 7 أكتوبر خلال تنفيذ عملية طوفان الأقصى.