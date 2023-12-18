وزير الخارجية الصيني يلتقي نائب وزير الخارجية الكوري الشمالي في بكين

أعلنت وزارة الخارجية الصينية، في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، أن وزير الخارجية الصيني وانج يي اجتمع مع نائب وزير الخارجية الكوري الشمالي باك ميونج هو في بكين، اليوم الاثنين.

وقال وانج، إن الصين ترغب في تعزيز التواصل وتعميق التعاون في مختلف المجالات، فضلا عن الحفاظ على العلاقات الودية وتعزيزها، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.

ومن جهته، قال باك إن كوريا الشمالية ستواصل تعزيز التعاون المتعدد الأطراف مع الصين، وحماية المصالح المشتركة، والحفاظ على الاستقرار الإقليمي.

وأعلنت هيئة الأركان العامة للجيش في كوريا الجنوبية، أمس الأحد، أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا غير محدد نوعه باتجاه البحر الشرقي (المعروف ببحر اليابان)، الواقع بين شبه الجزيرة الكورية واليابان.

وبموجب قرارات الأمم المتحدة يحظر على كوريا الشمالية إجراء اختبارات للصواريخ الباليستية.

وكانت الولايات المتحدة، وكوريا الجنوبية، واليابان وأستراليا قد فرضت مؤخرا عقوبات جديدة على كوريا الشمالية بسبب إطلاقها قمرا اصطناعيا للتجسس في نوفمبر الماضي.