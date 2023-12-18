سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أكد الدكتور عصام الكومي مدير مديرية الطب البيطرى بالوادي الجديد، أنه تم شن حملات بمحلات تداول وبيع الأغذية بمركز الخارجة بالتعاون مع مكتب الصحة ومباحث التموين.

وأشار إلى ضبط كمية من الدجاج المتبل والبانيه غير مدون عليه اى بيانات وغير صالح للإستهلاك الآدمي، وتم التخفظ على المضبوطات وتحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة للاطلاع والتصرف.

وفي سياق متصل، أعلن الكومى، المرور على مجزر الدواجن بمدينة موط بمركز الداخلة والتأكد من سلامة الدواجن وسير العمل به.

جاء ذلك في إطار دور مديرية الطب البيطري الرقابي للحفاظ على صحة صحة المواطنين وتكثيف حملات الرقابة والمرور على الأسواق للتأكد من صلاحية وسلامة كافة السلع الغذائية؛ حفاظاً على صحة المواطنين.