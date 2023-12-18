 الطب البيطري يضبط منتجات منتهية الصلاحية بالوادي الجديد.. وإجراء تفتيش على مجازر الدواجن - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الطب البيطري يضبط منتجات منتهية الصلاحية بالوادي الجديد.. وإجراء تفتيش على مجازر الدواجن

عمرو بحر
نشر في: الإثنين 18 ديسمبر 2023 - 12:11 م | آخر تحديث: الإثنين 18 ديسمبر 2023 - 12:11 م

أكد الدكتور عصام الكومي مدير مديرية الطب البيطرى بالوادي الجديد، أنه تم شن حملات بمحلات تداول وبيع الأغذية بمركز الخارجة بالتعاون مع مكتب الصحة ومباحث التموين.

وأشار إلى ضبط كمية من الدجاج المتبل والبانيه غير مدون عليه اى بيانات وغير صالح للإستهلاك الآدمي، وتم التخفظ على المضبوطات وتحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة للاطلاع والتصرف.

وفي سياق متصل، أعلن الكومى، المرور على مجزر الدواجن بمدينة موط بمركز الداخلة والتأكد من سلامة الدواجن وسير العمل به.

جاء ذلك في إطار دور مديرية الطب البيطري الرقابي للحفاظ على صحة صحة المواطنين وتكثيف حملات الرقابة والمرور على الأسواق للتأكد من صلاحية وسلامة كافة السلع الغذائية؛ حفاظاً على صحة المواطنين.


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