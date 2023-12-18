قررت نيابة سيدي جابر في الإسكندرية، الأحد، حبس شخص، سائق، 4 أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بسرقة مبلغ مالي قدره 1.5 جنيه من سيارة مدير الشركة التي يعمل بها.

وطلبت النيابة العامة تحريات المباحث الجنائية حول نشاط المتهم، وفحص سجله الجنائي، والتحفظ على المضبوطات.

وتلقى مدير أمن الإسكندرية، اللواء خالد البروي، إخطارا من مأمور قسم شرطة سيدي جابر، حول ورود بلاغ من مدير مالي بشركة استيراد وتصدير، يفيد بأنه وحال قيامه بإيقاف سيارته الملاكي داخل جراج الشركة محل عمله، وبداخلها مبلغ مالي خاص بالشركة، وعقب انتهاء عمله وعودته إلى السيارة اكتشف سرقة المبلغ المالي.

وجاء بالتحريات الأولية المدعومة بتفريغ محتوى تسجيلات كاميرات المراقبة، أنه وبالفحص، تم تحديد مرتكب الواقعة وبعمل كمين له وضبطه تبين أنه سائق بذات الشركة، مقيم في نطاق دائرة القسم.

وباقتياد المتهم إلى ديوان قسم الشرطة ومواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة، وأقر بأنه استغل طبيعة عمله في الشركة، وتسلل إلى داخل السيارة التي كانت متروكة مفتوحة وقت ارتكاب الواقعة.

وبتطوير مناقشة المقبوض عليه، أرشد عن مكان احتفاظه بمبلغ مليون و430 ألف جنيه، بينما أفاد بإنفاقه باقي المبلغ على متطلباته الشخصية.

وتم تحرير محضر إداري بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة؛ حيث تباشر التحقيق.