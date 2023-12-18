كوريا الجنوبية واليابان تؤكدان أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا ثانيا

قالت كوريا الجنوبية واليابان، اليوم الاثنين، إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا بعيد المدى بقدرة نووية، يمكنه الوصول نظريا إلى البر الرئيسي للولايات المتحدة.

وأعلنت هيئة الأركان العامة لكوريا الجنوبية اليوم الاثنين، أنه: "تم إطلاق الصاروخ الباليستي الكوري الشمالي من زاوية إطلاق منحدرة ،وسقط في البحر الشرقي (بحر اليابان) بعد رحلة لمسافة نحو ألف كيلومتر".

ونقلت وكالة كيودو اليابانية للأنباء القول عن مسؤولين حكوميين في طوكيو اليوم الاثنين، إن الصاروخ الباليستي العابر للقارات المشتبه به ، لديه القدرة على الطيران لمسافة 15 ألف كيلومتر.

يشار إلى أن كوريا الشمالية اختبرت بالفعل صواريخ باليستية عابرة للقارات عدة مرات هذا العام.

كان هذا هو الاختبار الثاني لصاروخ باليستي من قبل دولة الحزب الواحد في غضون 12 ساعة.

وبحسب الجيش الكوري الجنوبي، اختبرت كوريا الشمالية صاروخا قصير المدى مساء الأحد، رغم أوامر الحظر الصادرة من الأمم المتحدة.