مصدر بالرئاسة التركية: لا معلومات حول عقد لقاء سري لقادة حماس في أنقرة

نفى مصدر مطلع في إدارة الرئاسة التركية، اليوم الاثنين، ورود أي معلومات حول عقد لقاء سري لقادة حركة المقاومة «حماس» في البلاد.

وقال المصدر لوكالة «سبوتنيك»، ردًا على طلب للتعليق على التقارير الإعلامية: «لا نملك مثل هذه المعلومات».

وأفادت قناة «كان» الإسرائيلية، أن اجتماعًا سريًا لقادة «حماس» عُقد في تركيا، والذي يُزعم أنه يهدف لتنسيق خطوات «حماس» التالية في الحرب مع إسرائيل.

وذكرت القناة العبرية، أن نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري، ترأس اللقاء بحضور قيادي الحركة خالد مشعل، وعدد من كبار مسئولي حماس.

وادعت الهيئة أن قيادة حماس اختارت إجراء هذا الاجتماع في دولة ثالثة، وليس عن طريق وسائل أخرى مثل محادثات الفيديو أو المكالمات الهاتفية المشفرة، وذلك بعيدا عن أماكن لا يوجد لإسرائيل منافذ استخباراتية فيها.

وبالمقابل، لم تعلّق أنقرة على هذه التقارير.