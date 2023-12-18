وزير النقل يبحث مع السفير الياباني بالقاهرة تقدم أعمال تنفيذ المرحلة الأولى للخط الرابع للمترو

التقى كامل الوزير وزير النقل، سفير اليابان في مصر، أوكا هيروشي، لبحث التعاون بين الجانبين في مجالات النقل المختلفة، في حضور المدير الإقليمي لإدارة الشرق الأوسط وأوروبا لوكالة التعاون الدولي اليابانية - الجايكا، ماتسونجا هيديكي، ونائب المدير الإقليمي للوكالة، توياما كي، الذي سيتسلم مهام عمله الشهر القادم خلفا لهيديكي.

في بداية اللقاء، أكد وزير النقل، بحسب بيان الوزارة اليوم الاثنين، على عمق العلاقات التي تربط بين القيادة السياسية والشعبين، مشيدا بالتعاون المثمر بين الجانبين في تنفيذ عدد من المشروعات المشتركة في قطاع النقل.

ومن جهته، أكد السفير الياباني بالقاهرة على سعادته بزيارة مقر وزارة النقل بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتي تجسد التطور الكبير الذي تشهده مصر في مختلف القطاعات.

وتناولت المباحثات التعاون المستقبلي بين وزارة النقل والچايكا اليابانية لتأهيل وتدريب 100 مهندس مصري على تخطيط وتنفيذ منظومة النقل الحضري داخل المدن المزدحمة مثل (القاهرة – طنطا – الزقازيق – المنصورة و..)، حيث أكد المدير الإقليمي للجايكا على التنسيق مع المسئولين في وزارة النقل لبدء البرنامج التدريبي للمهندسين المصريين، خاصة وأن المهندسين المصريين يتمتعون بخبرات عالية.

ثم تباحث الجانبان حول التعاون القائم بين الجانبين في تنفيذ مشروع المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق التي تمتد من مدينة 6 أكتوبر حتى الفسطاط بطول 19 كيلومترا لـ 17 محطة، سواء فيما يتعلق بالجزء الغربي من الأعمال المدنية للمشروع (حدائق الأشجار - المساحة) أو فيما يتعلق بأعمال الجزء الشرقي من الأعمال المدنية للمشروع (المساحة - الفسطاط).

وتطرقت المباحثات إلى التعاون المشترك المستقبلي فيما يتعلق بالمرحلة الثانية من المشروع، والتي تمتد من الفسطاط وحتى مركز النقل المجمع مرورا بمدينة نصر والقاهرة الجديدة، والمرحلة الثالثة التي تمتد من محطة مركز النقل المجمع حتى العاصمة الإدارية الجديدة، حيث تم الاتفاق على بدء دراسات الجدوى للمرحلتين أبريل 2024، مع التأكيد على شمول التعاون المشترك في المرحلة الثالثة توطين صناعة الوحدات المتحركة والأنظمة الكهروميكانيكية في مصر من خلال التعاون في إنشاء مصانع للجانب الياباني في مصر ثم الانطلاق للتصدير لدول الشرق الأوسط.

وأكد الوزير أن وزاره النقل، بناء على تعليمات رئيس الجمهورية، تنفذ خطة شاملة لتوطين صناعة النقل في مصر ومنها صناعة السكك الحديدية، وذلك بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية.

وفي ختام الاجتماع، ناقش الجانبان دراسة امتداد المرحلة الأولى من الخط الرابع للمترو لمسافة 4.5 كيلومتر جنوب مدينة السادس من أكتوبر، وذلك لخدمه الكثافات السكانية المتواجدة بهذه المنطقة.