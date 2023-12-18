صحيفة برازيلية تحذر فلومينينسي من الأهلي قبل المواجهة

وصل إلى نادي فلومينينسي البرازيلي تحذير مفاجئ، من خطورة النادي الأهلي، خصمه في مباراة نصف نهائي كأس العالم للأندية بعد قليل.

وحذرت صحيفة«uol» البرازيلية، فريق فلومينينسي من خطورة الأهلي، وذلك قبل انطلاق صافرة بداية المباراة التي ستجمع «المارد الأحمر» مع الـ «تريكولور»، بنصف نهائي مونديال الأندية.

وقالت الصحيفة: «يقوم النادي المصري في لحظات معينة من المباريات بالضغط بكفاءة عالية على كرة الخصم، وهذا الأمر حدث في أول ظهور لهم في كأس العالم، وتحقيق الفوز 3-1 على الاتحاد».

وتابعت: «دفاع قوي في ست مباريات، تلقت شباك الأهلي أربعة أهداف، وفي المباريات الثلاث التي أقيمت حتى الآن في النسخة الحالية من دوري أبطال أفريقيا، لم يتمكن منافسو فلومينينسي، لم تهتز شباكهم سوى مرة واحدة، بما في ذلك الهدف الذي تم تسجيله في أول ظهور لكأس العالم، هناك ستة أهداف تم تسجيلها في عشر مباريات (بمعدل 0.6 لكل مباراة) في ثلاث مسابقات».

واستكملت: «الأداء الجيد في الدفاع ساعد الأهلي على عدم الخسارة في البطولات الثلاث، ويحتل الفريق المركز الرابع في الدوري المصري، بفارق مباراتين عن المراكز الثلاثة الأولى ويتصدر مجموعته في البطولة القارية».

ووواصلت: «القوة الهجومية في ظهور الأهلي الأول بكأس العالم، أظهر الأهلي كفاءة في الهجوم، وأنهى الممثل المصري تسع مرات، بحسب موقع الإحصاءات سوفاسكور، أكثر من نصف النتائج كانت على المرمى منها ثلاثة تم تحويلها إلى أهداف، إحداها كانت من ركلة جزاء».

وأنهت الصحيفة: «سيحتاج فلومينينسي صاحب الأسلوب الهجومي، إلى توخي المزيد من الحذر عند التمرير لتجنب التعرض للخطر».

جدير بالذكر أن النادي الأهلي سيخوض أولى مبارياته الرسمية أمام «فلومينينسي»، والثانية في تاريخ الفريقين، بعد مباراة ودية أقيمت 1961، والرسمية ستكون بنصف نهائي كأس العالم للأندية المقامة الحالية بالسعودية.