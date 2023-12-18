يخوض النادي الأهلي في الثامنة مساء اليوم اختباراً صعباً عندما يواجه فلومينينسي البرازيلي على ملعب الجوهرة المشعة في الدور نصف النهائي لكأس العالم للأندية.

يدخل الأهلي اللقاء بروح معنوية مرتفعة بعد الفوز الكبير والثمين على اتحاد جدة السعودي بنتيجة 3-1،ويسعى لمواصلة الانتصارات وتحقيق حلم الملايين بالتأهل إلى نهائي كأس العالم للأندية للمرة الأولى في تاريخه،

خاصة وأن الفريق توج بالميدالية البرونزية والمركز الثالث في المونديال 3 مرات من قبل.

وعقب الاحتفال بالفوز على اتحاد جدة، قرر مارسيل كولر المدير الفني اغلاق ملف ضربة البداية والتركيز في مواجهة الليلة.

وحرص المدرب السويسري على مذاكرة الفريق البرازيلي الذي يشارك للمرة الأولى في كأس العالم للأندية، وتحديد نقاط القوة والضعف بالفريق البرازيلي، من خلال متابعة آخر مباريات له قارياً.

وطالب كولر لاعبي الأهلي بالتركيز في اللقاء وضرورة استمراراهم على نفس الروح والقوة في الأداء الذي ظهر أمام اتحاد جدة، خاصة وأن الملايين من الجماهير المصرية تنتظر فرحة بالوصول إلى النهائي.

وأشار إلى أن الفريق بدأ يستعيد المستوى الذي ظهر به في الموسم الماضي، خاصة وأن الفترة الأخيرة شهدت تراجعاً كبيراً في النتائج وهو ما أغضب الجماهير.

ومن المتوقع أن يبدأ الأهلي لقاء الليلة بنفس التشكيلة التي خاض بها لقاء اتحاد جدة السعودي كالتالي: محمد الشناوي وأمامه الرباعي محمد هاني وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم وعلي معلول وأمامهم الثلاثي مروان عطية

وإمام عاشور وأحمد نبيل كوكا ثم الثنائي حسين الشحات وبيرسي تاو وأمامهما محمود كهربا.

على الجانب الآخر يدخل فلومينينسي اللقاء رغبة في تحقيق المفاجأة في أول ظهور له بالمونديال، حيث يشارك بعدما حصد لقب كأس كوبا ليبارتادورس بالفوز 2-1 على بوكا جونيورز الأرجنتيني، خلال المباراة النهائية.

ويعول الفريق البرازيلي بقيادة مدربه فيرناندو دينيز على خبرات المدافع المخضرم فيليبي ميلو، الذي سبق له اللعب مع يوفنتوس الإيطالي وجالطة سراي التركي وإنتر ميلان الإيطالي، بالإضافة إلى مارسيلو الفائز بدوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد الاسباني، وجانسو الذي لعب مع إشبيلية، بالإضافة إلى جيرمان كانو الذي سجل مؤخرا رقما قياسيا مع الفريق بتسجيله 81 هدفا في 125 مباراة، بجانب العناصر الشابة أبرزها أندريه لاعب خط الوسط الذي يعد محط أنظار اهتمام العديد من الأندية الأوروبية على رأسهم برشلونة وريال مدريد، وماتيوس مارتينيلي الذي يتمتع بخبرة واسعة وعمره 22 عاما.

كما يمتلك الفريق البرازيلي كينو، الذي سبق له اللعب في صفوف بيراميدز ويعرف الأهلي جيداً.

ومن المقرر أن يلعب فلومينينسي اللقاء بطريقة 4-2-3-1، والتي يعوّل من خلالها على صلابة وسط الملعب وسرعات الأجنحة.

من جانبه طالب دينيز لاعبي فلومينينسي بتقديم أفضل ما لديهم، واحترام الخصم، ولعبكرتنا التي نتميز بها، وضرورة الحفاظ على التركيز وبذل أقصى ما لديهم في التحدي الكبير، من أجل خوض بطولة رائعة والسعى للتأهل إلى نهائي كأس العالم للأندية والتتويج باللقب من أجل اسعاد الجماهير.