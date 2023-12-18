الرئيس الصيني يثني على جون لي لتجنيب هونج كونج الفوضى

أشاد الرئيس الصيني شي جين بينج، بالرئيس التنفيذي لمنطقة هونج كونج جون لي لدعم الأمن الوطني ،وإعادة هيكلة نظام مجالس المقاطعات وقيادة المنطقة تجاه تعافي اقتصادي ما بعد جائحة كورونا.

وقال شي إن الحكومة المركزية تؤيد بالكامل عمل لي الذي "عزز الاتجاه العام الذي حول هونج كونج من الفوضى إلى النظام"، بينما وضع المدينة على مسار الرخاء، بحسب مقطع مصور نشر على شبكة تلفزيون "تي في بي" بعد لقاء الاثنين.

ويزور رئيس المدينة كبار مسؤولي الحزب الشيوعي الحاكم في الصين مرة في العام، ليقدم تقريرا بشأن النشاط الاقتصادي في هونج كونج بين مسائل أخرى، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وشدد شي مجددا اليوم الإثنين، إنه لا يوجد تغيير للمبدأ الحاكم في هونج كونج وهو "دولة واحدة ونظامان" وتعهد بضامن الرأسمالية في البلاد.

كما أشاد شي بالرئيس التنفيذي لهونج كونج لقيامه باستمرار "بضخ زخم جديد للنمو" في الاقتصاد المحلي. غير أنه يبدو أن العام الجاري هو أحد أسوأ الأعوام في الذاكرة الحديثة للمركز المالي، حيث إن مؤشر هانج سينج تراجع بواقع نحو 16%.