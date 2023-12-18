مسئولون أمنيون من كوريا الجنوبية وأمريكا واليابان يدينون إطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستيا عابرا للقارات

أدان مستشارو الأمن القومي لكوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان، إطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستيا عابرا للقارات باعتباره انتهاكا صارخا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وبحسب يونهاب، تحدث مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، مع نظيريه الكوري الجنوبي تشو تيه-يونغ والياباني تاكيو أكيبا على التوالي، بعدما أطلقت بيونغ يانغ صاروخا باليستيا عابرا للقارات صباح اليوم في إطلاقها الخامس لصاروخ بعيد المدى هذا العام.

وقالت: "أدان مستشارو الأمن القومي الاختبار الذي يعد انتهاكا صارخا للعديد من قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".

وأكد سوليفان مجددا، التزام الولايات المتحدة الثابت بالدفاع عن كوريا الجنوبية واليابان.

واتفقت الأطراف الثلاثة على أن مشاركتهم الأخيرة تمثل تمرينا مهما للالتزام بالتشاور الذي أعلنه الرئيس يون سيوك-يول والرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا خلال قمتهم الثلاثية في كامب ديفيد في أغسطس الماضي.

وجاءت أحدث تهديدات كوريا الشمالية في أعقاب الجلسة الثانية للمجموعة الاستشارية النووية بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأسبوع الماضي، حيث اتفق الحليفان على صياغة مبادئ توجيهية بشأن تخطيط وتشغيل استراتيجية نووية بحلول منتصف العام المقبل وتضمين سيناريوهات العمليات النووية في التدريبات الرئيسية للحليفين.