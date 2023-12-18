اصطدام سيارة بإحدى سيارات موكب الرئيس بايدن في ولاية ديلاوير (فيديو)

قالت وسائل إعلام إمريكية إن سيارة اصطدمت بإحدى السيارات رباعية الدفع، التابعة للحراسة الأمنية لموكب الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في ويلمنغتون بولاية ديلاوير.

وبحسب موقع "cbsnews" وقع الحادث بينما كان بايدن يغادر مقر حملته الانتخابية، في ويلمنغتون.



وحاصر أفراد الخدمة السرية السيارة وأمروا السائق بالخروج رافعا يديه.

وأظهر مقطع فيديو مساء الأحد، بايدن وهو يغادر مقر حملته في ويلمنغتون، حيث تناول هو والسيدة الأولى جيل بايدن العشاء مع موظفي الحملة. وحين توقف بالقرب من سيارته للإجابة على سؤال أحد المراسلين. سُمع دوي قوي ونظر حوله مذهولا قبل أن يصطحبه أفراد الخدمة السرية إلى سيارته ذات الدفع الرباعي المنتظرة.

وذكرت المصادر أن السيدة الأولى كانت بالفعل في السيارة وقت وقوع الحادث لكنها بخير