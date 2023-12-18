إثيوبيا: سنواصل الدعوة للتوصل إلى نتائج توافقية على أساس الاستخدام المنصف والمعقول لمياه النيل

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قال رئيس فريق التفاوض الإثيوبي، سيلشي بيكلي، إن أديس أبابا "تسترشد بإعلان المبادئ لعام 2015 بشأن مشروع سد النهضة".

وأضاف بيكلي على حسابه بموقع X (تويتر سابقا): "وعلى وجه الخصوص، ستواصل إثيوبيا الدعوة إلى التوصل إلى نتائج توافقية على أساس مبدأ الاستخدام المنصف والمعقول لمياه النيل".

وانطلقت اليوم الجولة الرابعة من المفاوضات الثلاثية بين ومصر والسودان وإثيوبيا في أديس أبابا.

وقال بيكلي إن المفاوضات الحالية تجري في أعقاب البيان المشترك الصادر عن رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في 13 يوليو 2023، لبدء مفاوضات سريعة لوضع اللمسات الأخيرة على المبادئ التوجيهية والقواعد المتعلقة بالملء الأول والتشغيل السنوي لسد النهضة الإثيوبي.

وأضاف أن الاجتماع الوزاري سيعتمد على مناقشات الجلسات السابقة واجتماع المجموعة الفنية أمس وسيواصل الجهود لتحقيق التقارب.