حسام الخولي: برامج الحماية الاجتماعية غيرت حياة الفئات محدودة الدخل

أشاد المهندس حسام الخولي، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، بتنامي الوعي السياسي لدى الناخب المصري على صعيد تراجع نسبة الأصوات الباطلة بالانتخابات الرئاسية 2024، قياسا بالاستحقاقات السياسية السابقة، قائلا: «الله على وعي المصريين في نسبة الأصوات الباطلة».

ووصف خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «مصر تنتخب الرئيس» مع الإعلامية عزة مصطفى، المذاع عبر شاشة «صدى البلد» مساء الإثنين، مؤشر تراجع الأصوات الباطلة بكونه «إحدى الملاحظات الغربية» في قراءة المشهد الانتخابي.

وأوضح أن تراجع نسبة الأصوات الباطلة يشير إلى عزم الناخب على اختيار مرشحه قبل الإدلاء بصوته في صناديق الاقتراع، مؤكدا أن تجاوز المشاركة 67%؛ غير مسبوقة.

ونوه بانعكاس تحسن الأوضاع الاقتصادية للفئات محدودة الدخل المستفيدة من برامج الحماية الاجتماعية على غرار حياة كريمة مشروعات تكافل وكرامة وسكان العشوائيات؛ على دعم أصحاب هذه الكتل التصويتية للرئيس السيسي في الانتخابات، قائلا: «هؤلاء المواطنون شعروا بتغيير غير عادي في حياتهم الشخصية وتغيرت حياتهم».

وأضاف أن الانتخابات الرئاسية شهدت للمرة الأولى إقبال فئات تصويتية جديدة لم تكن معتادة على المشاركة على غرار الشباب، مرجعا ذلك إلى تحديات الأمن القومي والظروف الإقليمي التي تواجهها الدولة منذ نشوب الحرب على قطاع غزة.

وأعلن المستشار حازم بدوي، خلال المؤتمر الصحفي لإعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية، إلى أن عدد الأصوات الباطلة بلغ 489 ألفا و307 أصوات بنسبة 1.1% من إجمالي الحضور.