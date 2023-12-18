القسام تدك تحشدات قوات العدو المتوغلة شمال خان يونس بقذائف الهاون

دكت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، أنها دكت تحشدات قوات العدو المتوغلة شمال خان يونس بقذائف الهاون.



وأعلنت ذلك منذ قليل، عبر قناتها بتطبيق "تيليجرام".



وكانت كتائب القسام، نشرت مقطع فيديو للنفق الذي أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اكتشافه في غزة، قبل يومين.



مقطع الفيديو الذي نشرته القسام بعنوان «وصلتم متأخرين.. المهمة أنجزت»، أظهر وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، داخل النفق القريب من معبر حدودي رئيسي.



ويقع المدخل المؤدي إلى النفق الذي يبلغ طوله 4 كيلومترات على مسافة قريبة من معبر إيريز وقاعدة عسكرية إسرائيلية، حسب وكالة «أسوشيتد برس».



وأظهرت اللقطات معارك ضارية بين عناصر المقاومة وقوات الاحتلال في محيط المكان، كما أظهرت فيما بعد أسر 3 جنود على يد القسام.







#عاجل فيديو جديد للقسام

🔻وصلتم متأخرين .. הגעתם מאוחר

🔻المهمة أُنجزت .. המשימה הושגה pic.twitter.com/v9BazzySDF — بلال نزار ريان (@BelalNezar) December 18, 2023