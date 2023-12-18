وزيرة الهجرة: الشعب المصري شعر أن الرئيس السيسي هو الأفضل

قالت الدكتورة سها جندي، وزيرة الهجرة، إن المصريين بالخارج يشعرون بالفرحة العارمة بعد فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي، بولاية رئاسية جديدة بعد حصوله على 39 مليونا و702 ألف و451 صوتا بنسبة 89.6 % في انتخابات الرئاسة 2024.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج «في المساء مع قصواء»، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، والمذاع على قناة «سي بي سي»، مساء الإثنين، أن مشهد الانتخابات الرئاسية 2024 كان مشرفاً، والمصريون بالخارج وضعوا اللبنة الأولى للإدلاء بصوتهم، انطلاقا من شعورهم بالمسئولية تجاه وطنهم، مشددة على أن الشعب المصري شعر أن الرئيس السيسي هو الأفضل، سواء في هذه المرحلة أو الست سنوات المقبلة.

ولفت إلى أن الانتخابات الرئاسية هذه المرة تختلف عن المرات السابقة، نظرا لاستشعار المواطنين الحكمة والإدارة والقدرة على التعامل مع أحلك المواقف، موضحة أن الشعب المصري مر بأزمات طاحنة على المستويات جميعها مع الرئيس السيسي، لكنه استطاع التغلب على هذه الأزمات.

وأكدت أن مصر هي الدولة الوحيدة التي تقف على قدميها، في محيط مليء بالنزاعات المسلحة والكوارث الإنسانية يمينا ويسار، وبالتالي هذه الانتخابات تجديد ثقة من الشعب المصري للقائد بقيادة الدولة والوصول بها إلى بر الأمان.

وفاز الرئيس السيسي بولاية رئاسية جديدة، بعدما حصل على 89.6% من نسبة التصويت في الانتخابات التي أجريت مؤخرا، بواقع حصوله على 39 مليونا و702 ألف و451 صوتًا حسبما أعلن المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، في مؤتمر صحفي.

وحصل المرشح حازم عمر على مليون و986 ألفا و352 صوتًا، بنسبة 4.5%، ثم المرشح فريد زهران على مليون و776 و952 صوتًا بنسبة 4%، في حين حصل المرشح عبد السند يمامة على 822 ألفا و606 أصوات بنسبة 1.9%.

وشارك في التصويت بالانتخابات، 44 مليونا و777 ألفا و668 ناخبا بنسبة حضور تبلغ 66.8%.