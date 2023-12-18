 شمال سيناء تنفذ اصطفافا لمعدات الأزمات والكوارث - بوابة الشروق
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شمال سيناء تنفذ اصطفافا لمعدات الأزمات والكوارث

مصطفى سنجر
نشر في: الإثنين 18 ديسمبر 2023 - 10:46 م | آخر تحديث: الإثنين 18 ديسمبر 2023 - 10:46 م

شهد اللواء أسامة الغندور سكرتير عام محافظة شمال سيناء، سيارات ومعدات مواجهة الأزمات والكوارث، أثناء اصطفافها على طريق المطار جنوب مدينة العريش، في حضور وفد من هئية الرقابة الإدارية.

وقال السكرتير العام إن الهدف من الاصطفاف هو رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع القطاعات الخدمية ومراجعة كفاءة المعدات والتأكد من جاهزيتها وصلاحيتها للتعامل الفوري في حالة حدوث أي طارئ.

وأضاف أن المعدات تنوعت ما بين لوادر وبلدوزرات وسيارات كسح وسيارات فنطاس مياه وقلابات وسيارات نقل ومكنسة وسيارات حماية مدنية وسيارات اسعاف وسيارات دوبل كابية وغيرها.

وعقب حضور الاصطفاف، التقى وفد هيئة الرقابة الإدارية، اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، ثم زيارة عدد من المشروعات القومية الكبرى في مدينة العريش.


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