المستشار حازم بدوي يهنئ الرئيس السيسي: ندعو الله أن يوفقه في مسيرته نحو تحقيق التنمية

أعلن المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، فوز المرشح عبدالفتاح السيسي، بولاية رئاسية جديدة، بعد حصوله على 39 مليونا و702 ألف و451 صوتًا بنسبة 89.6% في انتخابات الرئاسة 2024.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي في مدينة نصر بقاعة المؤتمرات، اليوم الاثنين، أن «السيسي» أصبح رئيسًا لمصر لمدة 6 سنوات، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء ولايته الحالية، داعيا المولي أن يوفقه في مسيرته نحو تحقيق التنمية والرخاء لمصر وشعبها.

وانطلقت الانتخابات الرئاسية 2024 في الداخل خلال الفترة ما بين الأحد 10 ديسمبر حتى يوم الثلاثاء 12 من ذات الشهر، وانتهت عمليات الفرز يوم الأربعاء 13 من ديسمبر الجاري، وجرى تسليم المحاضر للجان العامة، وقرارات اللجان العامة بشأن الاعتراضات وجميع المسائل المتعلقة بعملية التصويت، وإعلان الحصر العددي للأصوات.

وتنافس في الانتخابات الرئاسية 2024 أربعة مرشحين هم: المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي (رمز النجمة)، والمرشح الرئاسي فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي (رمز الشمس)، والمرشح الرئاسي عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد (رمز النخلة)، والمرشح الرئاسي حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري (رمز السلم).

ولم تتلق الهيئة الوطنية للانتخابات، أي طعون من المرشحين في الانتخابات الرئاسية أو وكلائهم، على القرارات الصادرة من اللجان العامة بشأن عملية الاقتراع، خلال الموعد المقرر لهذا الإجراء، والمُحدد في الجدول الزمني للعملية الانتخابية.