مسئولو الإسكان يتفقدون مشروعات مدينتي حدائق العاصمة وبدر

تفقد كل من نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع التنمية وتطوير المدن المهندس عبد المطلب ممدوح، ومساعد نائب رئيس الهيئة المهندس كمال بهجات، مشروعات مدينة حدائق العاصمة، يرافقهما رئيس جهاز المدينة المهندس عمار مندور.

وتفقد مسئولو الإسكان أعمال تنسيق الموقع، والطرق بمنطقة عمارات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، للوقوف على نسب الإنجاز بالأعمال الجاري تنفيذها بالمنطقة.

واستكمل مسئولو الإسكان، الجولة، بتفقد مختلف أعمال تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، والتي تتضمن 62826 وحدة سكنية لمحدودي الدخل بمساحة 90 مترا مربعا للوحدة نموذج 3 غرف وصالة، وأشادوا بمستوى التنفيذ ونسب الإنجاز.

وشملت الجولة زيارة موقع الوحدات السكنية ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، بمساحة 75 مترا مربعا، نموذج غرفتين وصالة، والذي يحتوى على 3016 وحدة سكنية، كما تم زيارة بعض مشروعات الطرق، والمرافق الجاري تنفيذها بالمدينة.

وعقد المهندس عبد المطلب ممدوح، اجتماعاً مع الشركات العاملة بالمشروعات، حيث تم التأكيد على زيادة نسب إنجاز الأعمال، والعمل على مدار 24 ساعة بنظام الورديات لزيادة نسبة الإنجاز، تنفيذا لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.. موجهاً طاقم الإشراف بضرورة تذليل أي عقبات للشركات حتى يتم زيادة نسب الإنجاز.

وفي سياق متصل، قام المهندس عبد المطلب ممدوح، والمهندس كمال بهجات، بجولة تفقدية بمشروع محطة رفع المياه رقم 4، وخط المياه الناقل قطر 1600مم بمدينة بدر، يرافقهما المهندس رضوان عبد الرشيد رئيس جهاز المدينة، حيث يتم تنفيذ المحطة لإمداد المدينة بما تحتاجه من المياه نظراً لزيادة معدلات التنمية.

وتفقد مسئولو الإسكان، أعمال الإنشاءات التي يتم تنفيذها بالمحطة بتكلفة استثمارية بلغت 530 مليون جنيه، حيث وصلت نسبة التنفيذ 80%، ومن المتوقع بدء التشغيل العام المقبل.

وأوضح رئيس جهاز مدينة بدر، أن المحطة تتكون من 6 طلمبات قدرة الطلمبة الواحدة 520 لتر/ثانية، لانتظام ضغوط المياه بالمناطق الجديدة، وتحتوي على خزانين أرضي، سعة الخزان الواحد 10 آلاف م3، ومبنى لعنبر الطلمبات، ومولد، وخزان وقود، ومبانٍ للورشة، ومخزن ومبانٍ إدارية، وعنبر الكلور، ومبنى المسجد، وتوفر المحطة متوسط 179712م3 من المياه / يوم، بجانب تنفيذ خط طرد بطول 6.5 كم وقطر 1600 مم.