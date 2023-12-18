رئيس الحركة الوطنية مهنئا السيسي: جاء بإرادة شعبية

- رؤوف السيد علي: السيسي رجل المرحلة.. ونطالب بمزيد من الحرية والديمقراطية بلا إقصاء أو تهميش

وجه اللواء رؤوف السيد علي رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة فوزة في انتخابات رئاسة الجمهورية وتولية مسئولية الحكم لفترة رئاسية جديدة.

وشدد على أهمية ما تعيشه مصر الآن من أجواء ديمقراطية ومناخ مفعم بالأمل والطموح لدى كل الفاعلين في المشهد السياسي آملين أن تحمل الأيام القادمة مزيدا من الاحتواء وفتح المجال العام أمام كل التيارات السياسية كي تمارس عملها بحرية وديمقراطية بدون إقصاء أو تهميش لأحد مردفا: "فجميعنا يقف في خندق الوطن لا أفضلية لهذا أو ذاك".

وأضاف رئيس الحركة الوطنية المصرية، في بيان له، أن مشهد تدفق الناخبين على لجان الانتخابات لاختيار رئيس مصر كان كاشفاً لحقائق كثيرة حول معدن هذا الشعب العظيم الذي تجده وقت الشدائد مسانداً وداعماً لدولته وقياداتها ومؤسساتها.

وأكد أن نتيجة الانتخابات الرئاسية جاءت انعكاساً واضحاً لشعبية السيسي وبرهان على وجود إرادة جماهيرية تري في السيسي المنقذ ورجل المرحلة الذي لابد وأن يستكمل مسيرته في بناء الدولة وترسيخ قواعد الجمهورية الجديدة لذا فإن استمرارية بقاءه في الحكم مرتبطة بارادة جماهيرية ومشروعات قومية عملاقة تحتاج اليه كي يستكملها ويصل بالدولة إلى بر الأمان.

وأضاف: "مصر محاطة بظروف إقليمية صعبة ومحيط دولي ملتهب وتحديات جسيمة على حدودنا الأربعة شمالاً وجنوباً وشرقاً وغرباً، إلى جانب أوضاع داخلية متأثرة بالأوضاع والتقلبات الدولية بما يقتضي معه بالضرورة رئيس ذو مواصفات وقدرات خاصة يمتلك من المعلومة والخبرة والجرأة والرشد بما يمكنه من إدارة شئون البلاد إدارة رشيدة تنجو بها من كل هذه التقلبات والتحديات والمخاطر وأعتقد ان الرئيس السيسي هو القائد الذي تتوافر فيه كل هذه المواصفات والمعايير".

واختتم اللواء رؤوف قائلا: "نأمل أن يوفق الله رئيس مصر وأن يعينه على ما أسند اليه من مهام جسيمة فوضه فيها الشعب ومنحه توكيل رسمي عام أمام الدنيا كلها ليتولى أموره ويدير شئونه انطلاقاً من ثقة وحب وتأييد تم ترجمتها في صناديق الانتخابات".

وأعلن المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، فوز المرشح عبدالفتاح السيسي، بولاية رئاسية جديدة، بعد حصوله على 39 مليونا و702 ألف و451 صوتًا بنسبة 89.6% في انتخابات الرئاسة 2024.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي في مدينة نصر بقاعة المؤتمرات، اليوم الاثنين، أن المرشح حازم عمر حصل على مليون و986 ألفا و352 صوتًا، بنسبة 4.5%.

ولفت إلى أن المرشح فريد زهران حصل على مليون و776 و952 صوتًا، بنسبة 4%، قائلًا إن المرشح عبدالسند يمامة حصل على 822 ألفا و606 أصوات بنسبة 1.9%.