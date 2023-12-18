الأرجنتين توافق على استيراد الكهرباء من البرازيل بعد عاصفة عنيفة

سمحت الحكومة الأرجنتينية بشراء ما يصل إلى 64ر1 جيجاوات من الكهرباء من البرازيل بشكل مؤقت، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الاثنين.

ونقلت بلومبرج عن بيان لوزارة الكهرباء الأرجنتينية اليوم، إن القرار جاء في أعقاب العاصفة العنيفة التي ضربت البلاد مطلع الأسبوع الجاري وألحقت أضرارا بالعديد من المرافق الكهربائية التي تخدم العاصمة وجنوب مقاطعة بوينس آيرس.

وأضافت الوزارة أن نحو مليون شخص انقطعت عنهم الكهرباء حتى يوم أمس الأحد.

يشار إلى أن الرئيس الأرجنتيني المنتخب خافيير مايلي توجه إلى المناطق الساحلية لتفقدها في أعقاب العاصفة المميتة.

وقالت السلطات المحلية في الأرجنتين مساء أمس الأول السبت إن ما لا يقل عن 13 شخصا قتلوا في العاصفة العنيفة التي ضربت ساحل البلاد المطل على المحيط الأطلسي.

وقالت صحيفة " لا ناسيون" إن العاصفة ضربت مدينة باهيا بلانكا، في الجنوب الغربي من مقاطعة بوينس آيرس، بسرعة رياح بلغت 140 كيلومترا في الساعة.

وانقطعت الكهرباء عن أجزاء كبيرة من المدينة وسقطت الأشجار وأبراج الكهرباء.

وأظهرت مقاطع فيديو نشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، هبوب رياح عنيفة وأمطار غزيرة تجتاح المدينة.