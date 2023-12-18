متحدث الكنيسة الأرثوذكسية: الرئيس السيسي خاطر كثيرا منذ ظهوره على الساحة

قال القمص موسى إبراهيم، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إنّ مسئولية الدولة المصرية كبيرة، مؤكدا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي خاطر كثيرا منذ ظهوره على الساحة.

وأضاف خلال مقابلة مع برنامج «مساء dmc« الذي يُقدمه الإعلامي أسامة كمال عبر شاشة "dmc"، مساء الاثنين: «هذه المرة، المسئولية أكبر لكن بدافع إيجابية لدى الرئيس».

وأشار إلى أن تأييد نحو 40 مليون مواطن للسيسي في الانتخابات الرئاسية أمر يجعل الرئيس يستشعر المسئولية بشكل أكبر بصفته القائد ورأس الدولة.

وفاز الرئيس السيسي بولاية رئاسية جديدة، بعدما حصل على 89.6% من نسبة التصويت في الانتخابات التي أجريت مؤخرا، بواقع حصوله على 39 مليونا و702 ألف و451 صوتًا حسبما أعلن المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، في مؤتمر صحفي.

وحصل المرشح حازم عمر على مليون و986 ألفا و352 صوتًا، بنسبة 4.5%، ثم المرشح فريد زهران على مليون و776 و952 صوتًا بنسبة 4%، في حين حصل المرشح عبدالسند يمامة على 822 ألفا و606 أصوات بنسبة 1.9%.

وشارك في التصويت بالانتخابات، 44 مليونا و777 ألفا و668 ناخبا بنسبة حضور تبلغ 66.8%.