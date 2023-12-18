زعيم هونج كونج يلتقي بالرئيس الصيني خلال زيارته إلى بكين

من المقرر أن يلتقي زعيم هونج كونج جون لي، بالرئيس الصيني شي جين بينج، في بكين، خلال زيارته الرسمية الثانية التي يقوم بها إلى العاصمة الصينية، بحسب ما نقلته صحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست" عن مصادر لم تسمها.

وأفادت وكالة "بلومبرج" للأنباء، اليوم الاثنين، بأن التقرير أشار إلى أن لي سيلتقي أيضا مع رئيس مجلس الدولة الصيني (رئيس الوزراء)، لي تشيانج ونائبه دينج شيويه شيانج، المعني بالإشراف على شئون هونج كونج وماكاو، خلال زيارته التي بدأت أمس الأحد ومن المقرر أن تستمر لأربعة أيام.

جدير بالذكر، أن زعيم هونج كونج عادة ما يزور كبار مسئولي الحزب الشيوعي الحاكم، مرة واحدة خلال العام، لتقديم تقرير بشأن النشاط الاقتصادي في هونج كونج وقضايا أخرى.