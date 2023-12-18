تسليم 180 شاحنة مساعدات إنسانية إلى الجانب الفلسطيني

بدأ معبر رفح البري بشمال سيناء، اليوم الاثنين، استقبال مصابين فلسطينيين وإدخال شاحنات مساعدات إلى قطاع غزة.

وأشار مصدر مسئول في معبر رفح البري بشمال سيناء، إلى إدخال 180 شاحنة مساعدات لتسليمها الي الجانب الفلسطيني، واستقبال 4 مصابين فلسطينيين.

من جهته، كشف الهلال الأحمر الفلسطيني، أن إجمالي ما جرى استلامه من شاحنات مساعدات طبية وغذائية وإغاثية عبر معبر رفح البري إلى 4 آلاف و367 شاحنة مختلفة الأحجام منذ 21 أكتوبر الماضي.

وقال بيان رسمي للهلال الأحمر الفلسطيني، إنه من بين الشاحنات التي وصلت إلى داخل قطاع غزة 49% شاحنات محملة بالمساعدات الغذائية معظمها من المأكولات سريعة التحضير، إلى جانب 11.7 شاحنة أدوية ومستلزمات طبية للمستشفيات.

وتابع البيان، أنه من بين شاحنات المساعدات 19% شاحنات محملة بمياه الشرب الصالحة للاستخدام الآدمي إلى جانب 20.7% مشاحنات محملة بالمواد الإغاثية كالخيام والحقائب الإيوائية والبطاطين.

وفي شأن آخر، أعلن مصدر طبي وفاة طفلة من الأطفال الفلسطينيين الخدج المحتجزين للعلاج في مستشفى العريش العام، ذاكرا أن الطفلة المتوفية هي "ماريا السك" من غزة، وترافقها والدتها حيث تم اتخاذ الإجراءات اللازمة.

كما أعلنت المصادر، أن مصابة فلسطينية تدعى نيفين نور الدين 34 سنة، وصلت إلى مستشفى العريش للعلاج من نزيف في المخ وكدمات وكسور متفرقة في الجسد، وكانت حالتها حرجة، وقد فارقت الحياة، وجاري اتخاذ إجراءات استخراج تصريح الدفن وشهادة الوفاة لنقلها إلى قطاع غزة.

وبلغ عدد الوفيات بين المصابين الفلسطينيين الذين نقلوا إلى مستشفى العريش العام منذ بداية عمليات نقلهم حوالي 16 مصابا.