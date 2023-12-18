وكيل تعليم الوادى الجديد يؤكد الدور الحيوى للمنصات التعليمية فى تقديم خدمة متميزة للطلاب

أكد المهندس سيد عبد العزيز، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، الدور الحيوى للمنصات التعليمية فى تقديم خدمة تعليمية متميزة للطلاب، جاء ذلك خلال عقد اجتماعا موسعا، مع مجموعة من المعنين بتعليم المحافظة شملت مدير عام الشئون المالية والإدارية، مديرى الإدارات النوعية الأمن، الثانوى، الإعدادى، الابتدائى، التعليم الصناعى، التطوير، الإحصاء، التنمية المستدامة وتوجيه عام التربية الرياضية والتربية الاجتماعية.



وقال عبدالعزيز، إنه تم مناقشة مجموعة من البرامج والخطط التى يجرى تنفيذها على مدار العام الدراسى 2023_ 2024 ، وعرض آخر تطورات العمل بتنفيذ اليوم الرياضى بجميع الإدارات التعليمية والذى يسير بخطى ثابتة وكذلك منح الفرص أمام الطلاب بجميع المراحل التعليمية والتعليم الفنى لممارسة الأنشطة المختلفة.

وأشار إلى دور المنصات التعليمية التي توفرها وزارة التربية والتعليم ودورها الهام والحيوى فى إمداد الطلاب بالمعلومات ومساعدتهم على الإستذكار الجيد والوصول إلى المعلومة بشكل أسرع وبسيط وتوفير الكثير من الوقت والتى تنفذ بالاستعانة بمجموعة من المتخصصين من ذوى الخبرات بالمواد الدراسية المختلفة وكذلك مجموعات التقوية وخاصة بالمناطق النائية والبعيدة لضمان تعليم عالى الجودة يستهدف الجميع.

وأكد مناقشة الاستعداد لامتحانات الفصل الدراسى الأول وضرورة الإعداد الجيد لظهورها بالمظهر اللائق أمام الطلاب وأولياء الأمور، والدعم الكامل للجميع وحال وجود أي مشكلات يجرى تذليلها بشكل فورى لحسن آداء العمل والارتقاء به.