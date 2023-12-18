ارتفاع ثقة المستهلكين في نيوزيلندا خلال الربع الأخير

أظهرت بيانات اقتصادية نشرت اليوم الاثنين، تحسن ثقة المستهلكين في نيوزيلندا خلال الربع الحالي؛ لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ حوالي عامين.

وارتفع مؤشر نيوزيلندا ويستباك لثقة المستهلكين خلال الربع الأخير من العام الحالي إلى 88.9 نقطة مقابل 80.2 نقطة خلال الربع الثالث، في حين ارتفع المؤشر الفرعي للثقة في الأوضاع الحالية للاقتصاد من 69.5 نقطة إلى 77.1 نقطة.

وارتفع مؤشر التوقعات من 87.4 نقطة إلى 96.7 نقطة خلال الفترة نفسها.

ومن ناحيته، أشار بنك ويستباك النيوزيلندي في تقريره، إلى أن مؤشر الثقة مازال أقل من متوسطه التاريخي، وهو ما يعني أن الكثيرين من النيوزيلنديين مازالوا يشعرون بالتشاؤم بشأن الأوضاع الاقتصادية، لكن من المهم الاعتراف بالتحرك الإيجابي الذي ظهر خلال الشهور الأخيرة.

وارتفاع مؤشر ثقة المستهلكين إشارة مشجعة، يعتير بشأن آفاق الاقتصاد في نيوزيلندا.

وفي أواخر الشهر الماضي، قرر البنك المركزي في نيوزيلندا الابقاء على معدل الفائدة دون تغيير، وتشديد السياسة لفترة أطول.

وقررت لجنة السياسة النقدية ببنك الاحتياط في نيوزيلندا الابقاء على معدل الفائدة عند 5.5%.

وكان البنك، قد بدأ دورة التشديد النقدي الحالية في أكتوبر 2021، عندما كان معدل الفائدة يبلغ 0.25%.

واتفق صانعو السياسات، على أن هناك حاجة للإبقاء على مستوى التشديد النقدي لفترة أطول؛ لضمان أن يعود معدل التضخم إلى هدف 1% إلى 3% ودعم أقصى توظيف مستدام.