أردوغان: علاقاتنا مع المجر ارتقت إلى الشراكة الاستراتيجية المعززة

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أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الارتقاء بالعلاقات بين تركيا والمجر إلى مستوى "الشراكة الاستراتيجية المعززة".

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده، اليوم الاثنين، مع رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان بالعاصمة بودابست، بحسب وكالة الأناضول التركية للأنباء.

وقال أردوغان في هذا الخصوص: "من خلال الإعلان السياسي المشترك الذي أبرمناه مع أوربان نقلنا علاقاتنا مع المجر إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية المعززة".

وأوضح أن حجم التجارة بين تركيا والمجر خلال الأشهر الـ11 الأولى من العام الجاري تجاوز 4 مليارات دولار وتخطى بذلك إجمالي التبادل التجاري بين البلدين خلال العام المنصرم".

وأكد الرئيس أردوغان عزم وإصرار البلدين على المضي قدماً نحو تحقيق الهدف المشترك وهو رفع حجم التبادل التجاري بينهما إلى 6 مليارات دولار.

وتابع: "بالإضافة إلى آلية اللجنة الاقتصادية المختلطة، قمنا بتأسيس لجنة الاقتصاد والتجارة المشتركة. وسنعمل على تسريع تجارتنا واستثماراتنا من خلال تنظيم الاجتماع الأول للجنة المشتركة في تركيا خلال الأشهر المقبلة".

وأردف: "نشجع الاستثمارات المتبادلة وندعم التعاون بين شركاتنا ونخطط لتعزيز علاقاتنا بشكل أكبر في مجالات مثل الصناعات الدفاعية والطاقة".

وأضاف أردوغان أنه بحث مع أوربان علاقات تركيا مع الاتحاد الأوروبي والقضايا الراهنة بما فيها التطورات في أوكرانيا وغزة.

وبشأن أحداث غزة، قال أردوغان: "تركيا تبذل جهودًا دبلوماسية مكثفة منذ اليوم الأول للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار ومنع انتشار الصراع".

وأردف: "المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية رئيسية في توجيه الرسائل الصحيحة إلى إسرائيل وإنهاء المذبحة (في غزة)".

وأوضح أردوغان أن بلاده متفقة مع المجر بأن الحرب والعنف لن يكونا حلاً في أوكرانيا وفلسطين.

وأكد الرئيس التركي أن بلاده تعمل بكل ما أوتيت من قوة لإنهاء الوحشية الإسرائيلية في قطاع غزة بأقرب وقت ممكن.

وقال أيضا: "مع التطورات الأخيرة، رأينا مرة أخرى أن إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة ووحدة جغرافية ضمن حدود عام 1967، أصبح أمراً لا مفر منه".

وصرح أردوغان بأن بلاده شددت منذ اليوم الأول لبدء الصراع بين روسيا وأوكرانيا، على ضرورة التركيز على العمل الدبلوماسي من أجل حل الخلافات بين الجانبين.

وأعرب عن سعادته للتواجد بالمجر في اليوم الذي يصادف الذكرى السنوية المئة لتوقيع معاهدة الصداقة بين البلدين.