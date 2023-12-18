دورة تدريبية للعاملين بمجلس مدينة رأس سدر على منظومة الإطفاء ومكافحة الحرائق

نظمت الوحدة المحلية لمدينة رأس سدر بجنوب سيناء، اليوم الإثنين، دورة تدريبية للعاملين بمختلف القطاعات ‏والإدارات بها، لتدريبهم على منظومة الإطفاء ومكافحة الحرائق والحملة الميكانيكية، تنفيذًا لتوجيهات اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، بالعمل على تأمين بيئة العمل ضد الحريق، والتدريب ‏على خطط الإخلاء، وتطبيق اشتراطات الحماية المدنية داخل المنشآت الحكومية. ‎

وقال علي حمادة، رئيس مدينة رأس سدر، إنه جرى تنظيم البرنامج التدريبي بالتنسيق مع قطاعي الأمن والتنمية الإدارية بالمحافظة، ويستهدف كافة العاملين بالوحدة المحلية عن طريق التدريب على عدة مراحل و مجموعات، بهدف التنمية المهنية المستدامة لهم.

وأوضح رئيس المدينة في تصريح اليوم، أن التدريب تضمن جزء نظري حول أساسيات الوقاية وأنواع ‏الحرائق وطرق التعامل معها، وجانب عملي للتدريب على كيفية استخدام الأنواع المختلفة ‏لطفايات الحريق حسب نوع الحريق ومصدره.‏

وأكد أنه يجري العمل على تطبيق منظومة الأمن والسلامة داخل الوحدة المحلية بهدف الارتقاء بالأداء بتطبيق المعايير الدولية، وتشكيل فرق للإنقاذ السريع، ووضع كافة المعدات والأنظمة المتاحة لمقاومة الحرائق والتدريب الجيد عليها، خاصة أن التعامل الجيد مع معدات مكافحة الحرائق يستوجب التدريب المستمر للحد من الكوارث وتلف المعدات والمباني.