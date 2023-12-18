محمد هاني يحقق رقما تاريخيا مع الأهلي في مونديال الأندية

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حقق محمد هاني، لاعب الأهلي، رقما تاريخيا بالنسبة لمشاركاته مع ناديه في المباريات ببطولة كأس العالم للأندية.

وتواجد هاني في تشكيل الأهلي الأساسي لمواجهة فلومينينسي البرازيلي، في نصف نهائي مونديال الأندية بالسعودية، مساء اليوم الإثنين.

ووصل محمد هاني إلى مباراته رقم 12 في كأس العالم للأندية، ليصبح أكثر اللاعبين مشاركة في تاريخ الأهلي بمونديال الأندية.

وشارك محمد هاني في جميع مباريات الأهلي في كأس العالم للأندية خلال النسخ الأربعة الأخيرة 2020 و2021 و2022 و2023.

وكسر محمد هاني حاجز المباراة رقم 11 على صعيد المشاركات المونديالية، الذي وصل إليه من قبل أليو ديانج وطاهر محمد طاهر، ثنائي الأهلي المتواجد على مقاعد البدلاء في لقاء فلومينينسي.

جدير بالذكر أن الثلاثي وائل جمعة وحسام عاشور ومحمد أبوتريكة قد سبق لهم المشاركة في 11 مباراة مونديالية.