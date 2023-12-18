البنتاجون: أموال المساعدات العسكرية لأوكرانيا ستنفد في 30 ديسمبر

قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، إن الأموال الخاصة باستبدال الأسلحة المرسلة لأوكرانيا ستنفد بحلول 30 ديسمبر الجاري إلا إذا وافق الكونجرس على تمويل جديد، ليحدد لأول مرة موعدا دقيقا لانتهاء الأموال.

وتنفق وزارة الدفاع التمويل الأخير لديها والذي يبلغ 07ر1 مليار دولار لشراء أسلحة جديدة ومعدات تحل محل الأسلحة التي تم سحبها من المخزونات وإرسالها إلى أوكرانيا، حسبما قال مراجع حسابات البنتاجون مايكل ماكورد في رسالة بتاريخ 15 ديسمبر وحصلت عليها وكالة بلومبرج للأنباء، مشيرا إلى أنه بعد 15 يوما ستصبح حساباته فارغة.

وكتب ماكورد في رسالة إلى قادة لجنتي السياسة الدفاعية والمخصصات بمجلسي النواب والشيوخ "بمجرد التعهد بهذه الأموال، ستكون الوزارة قد استنفدت التمويل المتاح لنا للمساعدات الأمنية لأوكرانيا".

وتفرض هذه الرسالة المزيد من الضغوط على الكونجرس لكسر الجمود بشأن توفير أكثر من 60 مليار دولار طلبها الرئيس جو بايدن لمساعدة أوكرانيا في صد القوات الروسية.