قتيلة وعدد من الجرحى إثر قصف إسرائيلي استهدف مستشفى الولادة بمجمع ناصر في خان يونس (فيديوهات)

أفاد مراسل RT في قطاع غزة، بأن فتاة فلسطينية قتلت وأصيب عدد من الأطفال في قصف إسرائيلي استهدف مستشفى الولادة في مجمع ناصر الطبي في خان يونس جنوبي قطاع غزة.



وقالت وسائل إعلام فلسطينية إن "قصفا إسرائيليا استهدف مستشفى مبارك للولادة بمجمع ناصر الطبي بمدينة خانيونس أسفر عن مقتل فتاة فلسطينية وإصابة عدد آخر جلهم من الأطفال، وتم نقل العديد من الأطفال الجرحى، جراء القصف، لقسم الاستقبال في المجمع لتقديم الخدمات الطبية لهم".

وأشارت وسائل الإعلام إلى أن الفتاة التي لقيت حتفها في قصف المستشفى "هي الجريحة: دنيا أبو محسن وهي مصابة ومبتورة القدمين، واستشهدت على سرير العلاج في قسم الأطفال الذي تم قصفه".

وفي مقطع فيديو مصور للفتاة، أكدت أن حلمها كان انتهاء الحرب وأن تعود لها قدماها التي بُترت في قصف إسرائيلي لمنزل عائلتها قبل أسابيع وأدى القصف حينه لمقتل 4 من أفراد عائلتها.

ويواصل الجيش الإسرائيلي في اليوم الـ72 للحرب، عملياته العسكرية في قطاع غزة، بينما تتكثف الجهود الدولية لاستئناف مفاوضات الهدنة والأسرى بين إسرائيل وحماس.

وفيما ألمح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى أن مفاوضات جديدة تجري، أكدت حركة حماس في بيان أمس، "عدم فتح أي مفاوضات لتبادل الأسرى، ما لم يتوقف العدوان على شعبنا نهائيا"، مشيرة إلى أنها أبلغت موقفها هذا لجميع الوسطاء.