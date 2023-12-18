رئيس حزب التجمع: تصدر فئتي الشباب والمرأة طليعة المشهد الانتخابي كان أمرا متوقعا

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هنأ سيد عبد العال، رئيس حزب التجمع وعضو مجلس الشيوخ، الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقلده ولاية رئاسية جديدة، مشيرا إلى احتفاء شباب وأعضاء الحزب بفوز الرئيس بإقامة الاحتفالات داخل الحزب وتشغيل الأغاني الوطنية.

وقال خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «مصر تنتخب الرئيس» مع الإعلامية عزة مصطفى، المذاع عبر شاشة «صدى البلد» مساء الإثنين، إن تصدر فئتي الشباب والمرأة طليعة المشهد الانتخابي؛ ليس مفاجئا بل كان أمرا متوقعا.

ونوه بتجاوز نسبة المشاركة بالانتخابات الرئاسية؛ أعداد المتظاهرين في ثورة الثلاثين من يوليو إبان حكم الإخوان.

وأشار إلى عقد الشعب المصري مصيره باستمرار القيادة السياسية في السلطة في ضوء الظروف الإقليمية الراهنة، قائلا: «الشعب المصري انتفض للحفاظ على أمنه القومي المرتبط بشخص الرئيس».

ولفت إلى شعور القيادة السياسية بالسعادة إزاء حالة الوعي التي سيطرت على المشهد السياسي خلال الآونة الأخيرة، قائلا: «البطل من وجهة نظر الرئيس كان الشعب، وليس انتصارا لشخصه».

وثمن موقف القيادة السياسية بشأن استئناف الحوار الوطني مع القوى السياسية في إطار أكثر من الفاعلية والمشاركة والتعهد بالحفاظ على الأمن القومي واستكمال مشروعات وخطط التنمية.