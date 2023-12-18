مياه الفيوم تنفذ ندوات توعية وورش تعليم مبادئ السباكة المنزلية

نفذت إدارة التوعية بالإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، ندوات توعية وورش تعليم مبادئ السباكة المنزلية الخفيفة للمترددين على القوافل الطبية، وحملات طرق أبواب بقرية منشأة دكم بمركز سنورس، وقرية الشيخ فضل بمركز الفيوم، وبالتعاون مع مديرية الصحة والسكان بالفيوم.

وأوضح المهندس محمد عبد الجليل رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، أن الهدف من ندوات التوعية وورش تعليم مبادئ السباكة المنزلية الخفيفة، وحملات طرق الأبواب هو نشر ثقافة ترشيد استهلاك المياه، ورفع الوعي المائي لدى المواطنين، وإكسابهم المهارات، والأساليب السليمة في التعامل مع المياه وإدراك الحقيقة الحالية والمستقبلية المتصلة بموارد المياه في ضوء تناقص نصيب الفرد بسبب ارتفاع معدلات النمو السكاني والعمراني، والتغيرات المناخية وأثرها على مواردنا المائية.

وأضاف النجار، أن نشر الثقافة والوعي المائي أصبح هدفاً رئيسياً لا بد من تحقيقه والعمل بصورة مستمرة على نشر برامج التوعية، والتي أصبحت من الأسس المهمة؛ لتحقيق الأمن المائي والذي يعتبر من أهم أبعاد الأمن القومي وغرس قيم المحافظة على المياه وترشيد استهلاكها لاستكمال خطط وبرامج التنمية.

وثمن دور الجهات الشريكة والتعاون المثمر في العمل المشترك لرفع الوعي المائي بمختلف أنحاء المحافظة، وعلى مختلف الفئات العمرية والنوعية.