سول تشتبه في إطلاق بيونج يانج صاروخ باليستي قادر على حمل رؤوس نووية

قال الجيش الكوري الجنوبي اليوم الاثنين إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا طويل المدى قادر على حمل رؤوس نووية باتجاه بحر اليابان.

ووفقا لهيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية، فقد تم تسجيل إطلاق ما يشتبه أنه صاروخ باليستي عابر للقارات صباح اليوم الاثنين.

وحلق الصاروخ باتجاه بحر اليابان، بين شبه الجزيرة الكورية واليابان. وكان من غير الواضح في البداية مقدار المسافة التي حلقها الصاروخ. ووفقا للجيش الكوري الجنوبي، فإن هذا يعتبر ثاني صاروخ باليستي تطلقه كوريا الشمالية في غضون بضع ساعات.

ورصد الجيش الكوري الجنوبي مساء يوم الأحد اختبار صاروخ كوري شمالي قصير المدى. وسقط الصاروخ في البحر بعد أن قطع مسافة 570 كيلومترا تقريبا في الاتجاه الشرقي أيضا.

وتحظر قرارات الأمم المتحدة على كوريا الشمالية، التي تعلن نفسها كقوة نووية، إطلاق أو حتى اختبار صواريخ باليستية من أي مدى. واعتمادا على تصميمها، يمكن أيضا تجهيز هذه الصواريخ برأس حربي نووي.