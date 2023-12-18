شباب ورياضة الوادى الجديد تفتح باب التسجيل للمشاركة في الماراثون الرياضى بالعاصمة الإدارية

أعلنت مديرية الشباب والرياضة في محافظة الوادي الجديد، فتح باب التسجيل للمشاركة في مشروع زايد، والذي يقام في العاصمة الإدارية الجديدة يوم 30 ديسمبر الجارى، تزامنا مع احتفالات اليوم الوطني ال52 لدولة الإمارات العربية، تحت شعار "نجري للعون" .

وأوضح بهاء الدين شوقي، مدير عام الشباب والرياضة بالوادي الجديد، أن هذا الحدث يعد من أبرز الماراثونات بالجمهورية، ويستضيف المشاركين من جميع أنحاء مصر والعالم، ويعتبر فرصة فريدة لهواة الرياضة والركض للإستمتاع بالمشاركة الفريدة، ويتضمن الماراثون مسارات متنوعة تناسب جميع المنضمين والمشاركين في الماراثون، سواء المحترفين أو المبتدئين.

وأشار شوقى إلى أن المشاركة بالماراثون تعد رسالة إلى جيل الشباب في مصر نحو أهمية ممارسة الرياضة وتشجيعهم على المشاركة في الفعاليات الرياضية المختلفة، خاصة ان إقامة ماراثون زايد في العاصمة الإدارية الجديدة يعد خطوة هامة في دعم الثقافة الرياضية وتعزيز الصحة واللياقة البدنية في المجتمع.

وأوضح أن الماراثون من المتوقع أن يستضيف أسرا وهواة الركض والرياضيين عموما من مختلف الأعمار، ويمر المتسابقون في نقاط المركز الثقافي الإسلامي، ومجلس النواب وحي المال والأعمال، الوزارات، قوس النصر، الحي الحكومي، ساحة الشعب، ويكون المسافة المحددة للجري لذوي الهم 4 كيلو مترات، إضافة إلى الجري مسافة 10 كيلو مترات كسباق رئيسي، وسيتم غلق باب التسجيل قبل موعد السباق بأسبوع.