قدمت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة السابقة، ثلاثة مقترحات لدعم المصريين بالخارج، بينها تنظيم مؤتمر سنوي يلتقون خلاله مع القيادة السياسية.

وأضافت خلال مقابلة مع برنامج "مساء dmc" الذي يُقدمه الإعلامي أسامة كمال، عبر شاشة "dmc"، مساء الأحد، أن المصريين بالخارج مشاركون في منتدى شباب العالم، لكنّ من المهم تنظيم مؤتمر سنوي لهم يلتقون خلاله مع الوزراء المعنيين ويتناقشون في مختلف الموضوعات.

وذكّرت بالمساهمة البارزة من قبل المصريين بالخارج في مشروع قناة السويس الجديدة، حيث كانوا يتكالبون على السفارات والقنصليات لشراء الأسهم.

كما اقترحت مكرم، تدشين مشروع قومي يلتفّ حوله المصريون بالخارج، وتكون لهم أسهم في هذا المشروع، بما يُمكّنهم من الحصول على وعاء إدخاري ومن ثم الاستثمار داخل وطنهم.

في سياق غير بعيد، قالت مكرم إن هناك مناطق كثيرة في حاجة لتواجد بعثات دبلوماسية بها مثل المنطقة الشرقية بالسعودية وتورنتو في كندا وبعض الولايات الأمريكية.

ولفتت إلى أنه ليس بالضرورة أن يكون هذا التواجد الدبلوماسي كبيرا لكنّ يمكن إنشاء مكاتب صغيرة تفي بهذا الغرض، غير أنها عبّرت في الوقت نفسه عن تقديرها لجهود السفارات والقنصليات بالخارج بما في ذلك في المناطق التي تبعد عن المواطنين.



