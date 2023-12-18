 الصحة الفلسطينية: 4 شهداء بينهم طفلان برصاص الاحتلال في مخيم الفارعة جنوب طوباس - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الصحة الفلسطينية: 4 شهداء بينهم طفلان برصاص الاحتلال في مخيم الفارعة جنوب طوباس

القصف الإسرائيلي على رفح الفلسطينية - د ب أ
القصف الإسرائيلي على رفح الفلسطينية - د ب أ

نشر في: الإثنين 18 ديسمبر 2023 - 10:57 ص | آخر تحديث: الإثنين 18 ديسمبر 2023 - 10:57 ص
استشهد أربعة مواطنين، بينهم طفلان، اليوم الاثنين، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، عقب اقتحام مخيم الفارعة جنوب طوباس.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، باستشهاد الطفل راشد حبيب العايدي (17 عاما)، متأثرا بإصابته الخطيرة برصاص الاحتلال في الصدر.

وأضافت أن ثلاثة شهداء وصلوا قبل قليل إلى المستشفى، متأثرين بإصابتهم الخطيرة برصاص الاحتلال في الرأس، وهم: الطفل محمد سمير محمد ملحم (17 عاما)، وحكمت سمير محمد ملحم (24 عاما)، ويزن الخطيب (20 عاما)، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

يذكر أن قوات الاحتلال، بتعزيزات عسكرية، اقتحمت المخيم، من جهة حاجز الحمرا العسكري، ما أدى إلى اندلاع مواجهات.

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