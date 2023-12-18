حملة عبدالسند يمامة: خضنا انتخابات الرئاسة لكون مصر مسئولية يجب أن يتحملها الجميع

علق ياسر الهضيبي المتحدث باسم حملة المرشح الرئاسي عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد، على انتهاء ماراثون الانتخابات الرئاسية التي فاز بها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حضرة المواطن» الذي يُقدمه الإعلامي سيد علي، عبر شاشة «الحدث اليوم»، مساء الاثنين، إن الحزب خاض الانتخابات الرئاسية إيمانا بمبدأ أن مصر مسئولية يجب أن يتحملها الجميع وليست غنيمة يجب أن يقتنصها البعض.

وأضاف أن مشاركة الحزب جاءت نابعة من المسئولية الوطنية في ظل تعرض البلاد لتحديات سواء داخلية أو خارجية.

وعن نتيجة الانتخابات، وجه الهضيبي التهنئة للرئيس السيسي، مؤكدا أن جميع المرشحين أدّوا ما عليهم، وأن مصر هي الفائزة في النهاية.

واتفق مع أن الأحزاب عليها البدء في إعداد مرشحيها لخوض الانتخابات الرئاسية في 2030، مؤكدا أنّ أحد أفضل مكاسب هذه الانتخابات أن المرشحين الثلاثة الذين تنافسوا مع الرئيس السيسي هم رؤساء أحزاب موجودون على الأرض ويتفاعلون مع المواطنين.

وشدد على ضرورة البناء على هذه الخطوة، وأن تعمل الأحزاب على حل مشكلاتها الداخلية، وأن تولي اهتماما بالهيكلة وإعادة بناء نفسها مع ضرورة التواجد في الشارع.

وفاز الرئيس السيسي بولاية رئاسية جديدة، بعدما حصل على 89.6% من نسبة التصويت في الانتخابات التي أجريت مؤخرا، بواقع حصوله على 39 مليونا و702 ألف و451 صوتًا حسبما أعلن المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، في مؤتمر صحفي.

وحصل المرشح حازم عمر حصل على مليون و986 ألفا و352 صوتًا، بنسبة 4.5%، ثم المرشح فريد زهران على مليون و776 و952 صوتًا بنسبة 4%، في حين حصل المرشح عبدالسند يمامة على 822 ألفا و606 أصوات بنسبة 1.9%.

وشارك في التصويت بالانتخابات، 44 مليونا و777 ألفا و668 ناخبا بنسبة حضور تبلغ 66.8%.