نشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» عددًا من الصور لجماهير النادي المتواجدة في مدرجات ملعب الجوهرة، قبل مباراة الفريق أمام فلومينينسي البرازيلي في مونديال الأندية.

الأهلي افتتح مشواره في نسخة كأس العالم للأندية 2023، بفوز كبير على اتحاد جدة السعودي 3-1، ويلتقي في الثامنة من مساء اليوم، الإثنين، مع فلومينينسي البرازيلي، ضمن منافسات الدور نصف النهائي.

وكتب الحساب الرسمي للنادي الأهلي معلقًا على الصور: « من كل مكان جايين للأهلي».

ويجمع نصف النهائي الآخر بين مانشستر سيتي بطل أوروبا، وأوراوا ريدز الياباني بطل آسيا، بعد فوز الآخير على كلوب ليون المكسيكي في الدور ربع النهائي بهدف دون رد.

ويسعى الأهلي في مشاركته التاسعة بمونديال الأندية لتحقيق نتيجة إيجابية والتأهل للمباراة النهائية لأول مرة في تاريخه بعد الحصول على الميدالية البرونزية في ثلاث مناسبات سابقة.