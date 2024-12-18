حادث إرهابي: تفاصيل اتهام مشتبه به بقتل مدير يونايتد هيلث كير التنفيذي

وجهت هيئة محلفين كبرى اتهاما للمشتبه به في مقتل الرئيس التنفيذي لشركة يونايتد هيلث كير بالقتل باعتباره "عملاً إرهابياً".

وتم اتهام لويجي مانجيوني بالفعل في الرابع من ديسمبر بقتل برايان تومسون، لكن الإدانة يمكن أن تساعد في دفع الخطوات الإجرائية نحو ترحيل المتهم إلى الأمام.

ولم يعلق محامي مانجيوني في نيويورك بعد على القضية.

وتم إطلاق النار على طومسون /50 عاما/ في مقتل في أحد شوارع مانهاتن لدى سيره إلى فندق كانت تعقد به شركة يونايتد هيلث كير، التي يقع مقرها في مينيسوتا، وهي أكبر شركة تأمين صحي في الولايات المتحدة، مؤتمرا استثماريا.

وبعد أيام من عمليات بحث مكثفة للشرطة والإعلان عن هوية المتهم، تم القبض على مانجيوني في التاسع من ديسمبر بعدما تمت رؤيته في مطعم ماكدونالدز في مدينة ألتونا في بنسلفانيا. وذكر مسؤولون بشرطة نيويورك أن مانجيوني كان يحمل المسدس الذي استخدمه في قتل تومسون، وجواز سفر وعدة بطاقات هوية مزيفة.