الرئيس هيجينز يتسلم أوراق اعتماد أول سفير لفلسطين لدى إيرلندا

قدمت السفيرة جيلان عبد المجيد، اليوم الثلاثاء، أوراق اعتمادها إلى الرئيس الأيرلندي مايكل هيجينز، كأول سفير فوق العادة ومفوض لدولة فلسطين لدى ايرلندا، وذلك في مراسم رسمية جرت في القصر الرئاسي الايرلندي.

ونقلت السفيرة تحيات الرئيس محمود عباس، وتمنياته للرئيس هيجينز بموفور الصحة والسلامة، ولبلاده وللشعب الايرلندي المزيد من التقدم والازدهار، مؤكدة حرصها على تعزيز العلاقات بين البلدين في شتى المجالات.

وأعربت السفيرة عبد المجيد عن اعتزازها بتمثيل دولة فلسطين بعد اعتراف ايرلندا بدولة فلسطين، وحرصها على تعزيز العلاقات الثنائية وتفعيلها في جميع المجالات، مشيدةً بالعلاقات الوثيقة بين البلدين، والتي تحظى برعاية قيادتي البلدين.

من جانبه، حمّل الرئيس هيجينز السفيرة تحياته إلى الرئيس محمود عباس، وتمنياته لدولة فلسطين، حكومةً وشعبًا، دوام التطور والنماء والازدهار، مشددًا على حرصه ودولة ايرلندا على تقوية العلاقات المتميزة وتطويرها في مختلف المجالات.

وتحدث الرئيس الايرلندي عن موقف ايرلندا الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني وللقانون الدولي وحقوق الانسان والعدالة، وموقف ايرلندا الثابت والواضح في دعم الحقوق الفلسطينية.

وتمنى للسفيرة عبد المجيد التوفيق في مهام عملها، مؤكدًا استعداد بلاده لتقديم كل الدعم الممكن لتسهيل مهامها.