وزير الصحة الفلسطيني يبحث مع بعثة البنك الدولي سبل التعاون المشترك

بحث وزير الصحة الفلسطيني ماجد أبو رمضان مع بعثة البنك الدولي القادمة لفلسطين من واشنطن، بحضور رئيس البنك الدولي في فلسطين، بحضور فريق من البنك في واشنطن والإقليم (عبر الفيديو كونفرنس)، سبل الدعم وتعزيز التعاون المشترك.

واستعرض أبو رمضان الوضع الصحي القائم، والتحديات الكبيرة التي تمر بها المنظومة الصحية الفلسطينية جراء عدوان الاحتلال المتصاعد منذ أكثر من عام، واستهدافها بشكل متعمد بمختلف مكوناتها، والاحتياجات الصحية العاجلة، كما جرى استعراض المشروع المدعوم من قبل البنك الدولي والذي تجري بلورة أولويات تدخلاته الداعمة للقطاع الصحي الفلسطيني.

وتطرق وزير الصحة إلى الخطة الاستراتيجية التطويرية التي تنتهجها الوزارة والتي ترى أن التطوير ضرورة ملحة لرفع جودة الخدمات الصحية وإيصال الخدمات إلى كافة المناطق، وكذلك تم الحديث عن الخطة التطويرية في ملفات التحويلات الطبية والتأمين الصحي والنظام المحوسب وملف الدواء والمستشفيات وغيرها، بتكاتف الجميع وتعاون ودعم الشركاء.

وأعرب عن شكره للبنك الدولي على دعمه وزارة الصحة والتعاون في العديد من الملفات الصحية، مؤكدا أهمية وضرورة الدعم العاجل للقطاع الصحي الفلسطيني، من حيث البنية التحتية والخدمات الصحية والمستلزمات الطبية والكادر البشري.