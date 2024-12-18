سلوفاكيا تحذر من أضرار مالية إذا توقف نقل الغاز الروسي عبر أوكرانيا

حث رئيس وزراء سلوفاكيا، روبرت فيكو، الحلفاء الأوروبيين على إيجاد طريقة للحفاظ على تدفق الغاز الروسي عبر أوكرانيا، بعد انتهاء صلاحية اتفاقية نقل الغاز الرئيسية في أواخر العام الجاري.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن فيكو القول اليوم الاربعاء، إن سلوفاكيا، التي تعد واحدة من المشترين الأساسيين المتبقيين للغاز الروسي عبر الطريق الأوكراني، تجني ما يصل إلى 500 مليون يورو (525 مليون دولار) من رسوم النقل سنويا.

وأضاف أن هذا الدعم الذي يدخل في خزائن الدولة، قد يكون عرضة للخطر إذا لم يتم اتخاذ ترتيبات بديلة.