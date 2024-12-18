مشروع قانون في الكونجرس لتجنب إغلاق الحكومة وتوفير مساعدات للكوارث

كشف نواب بارزون في الكونجرس عن مشروع قانون الإنفاق المؤقت الذي سيبقي الحكومة الاتحادية ممولة حتى 14 مارس ويوفر أكثر من 100 مليار دولار إغاثات طارئة لمساعدة الولايات والمجتمعات المحلية على التعافي من إعصاري هيلين وميلتون وغيرهما من الكوارث الطبيعية.

وسيحول هذا الإجراء دون إغلاق جزئي للحكومة من المقرر أن يبدأ بعد منتصف ليل الجمعة. ومن شأنه أن يحيل القرارات النهائية بشأن مستويات الإنفاق لهذا العام من الميزانية إلى الكونجرس الجديد بقيادة الجمهوريين والرئيس المنتخب دونالد ترامب.

ويعد تمرير هذا الإجراء أحد الإجراءات النهائية التي سينظر فيها المشرعون هذا الأسبوع قبل عطلات نهاية العام وإفساح المجال للكونجرس القادم.