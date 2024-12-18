تراجع أسعار النفط قبل صدور بيانات المخزون وسعر الفائدة في أمريكا

تراجعت أسعار العقود الآجلة للنفط في تعاملات اليوم الثلاثاء في ظل المخاوف من تباطؤ الطلب العالمي واحتمالات زيادة المعروض في السوق العالمية خلال العام المقبل.

في الوقت نفسه ينتظر المستثمرون صدور البيانات الأسبوعية لمخزون الخام الأمريكي وقرار مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي بشأن سعر الفائدة غدا.

وتراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي بمقدار 31ر0 دولارا أي بنسبة 9ر0% إلى 08ر70 دولارا للبرميل تسليم يناير المقبل. وتراجع خام برنت القياسي للنفط العالمي بمقدار 61ر0 دولارا أي بنسبة 84ر0% إلى 30ر73 دولارا للبرميل تسليم فبراير.

كانت وكالة الطاقة الدولية قد ذكرت في تقريرها الشهري الصادر في الأسبوع الماضي قد ذكرت أن السوق العالمية ستشهد فائضا في المعروض قدره 950 ألف برميل يوميا، رغم جهود تجمع أوبك بلس للدول المصدرة للنفط لخفض الإنتاج.

كما أظهرت بيانات اقتصادية صينية تراجع نشاط مصافي التكرير على خلفية ضعف نمو مبيعات التجزئة للوقود مما أثار المخاوف بشأن تباطؤ الطلب على الخام في أكبر دولة مستوردة له في العالم.