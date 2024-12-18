 الاحتلال والمستعمرون يجرفون أراضي ويشقون طريقا استعماريا جديدا جنوب الخليل - بوابة الشروق
الأربعاء 18 ديسمبر 2024 2:18 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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الاحتلال والمستعمرون يجرفون أراضي ويشقون طريقا استعماريا جديدا جنوب الخليل

وفا
نشر في: الأربعاء 18 ديسمبر 2024 - 2:10 ص | آخر تحديث: الأربعاء 18 ديسمبر 2024 - 2:10 ص

شرعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بتجريف أراضي المواطنين في قرية دير رازح جنوب الخليل، واستولت على نحو 400 دونم من أراضيها، لصالح شق طريق استعماري.

وقال الناشط الحقوقي رائد عمرو، إن قوات الاحتلال شرعت بشق طريق استعماري بطول 3 كيلو متر، التهم مساحات واسعة من أراضي المواطنين تعود ملكيتها لعائلة عمرو.

فيما واصلت جرافات الاحتلال والمستعمرون، بعمليات التجريف التي طالت نحو 400 دونم، وخربت أراضي المواطنين، وقطعت الأشجار، وخربت المزروعات، وصولا إلى أحد تلال القرية، ونصبوا الخيام والعرائش.

وأبدى الأهالي الذين منعوا من الوصول إلى اراضيهم، مخاوفهم الواضحة لأطماع الاحتلال الرامية لإقامة مستعمرة جديدة في المنطقة.


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