 ألمانيا وفرنسا وبريطانيا تدعو إيران إلى التراجع عن تصعيدها النووي - بوابة الشروق
الأربعاء 18 ديسمبر 2024 2:18 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

ألمانيا وفرنسا وبريطانيا تدعو إيران إلى التراجع عن تصعيدها النووي

د ب أ
نشر في: الأربعاء 18 ديسمبر 2024 - 1:36 ص | آخر تحديث: الأربعاء 18 ديسمبر 2024 - 1:36 ص

دعت ألمانيا وفرنسا وبريطانيا قبل اجتماع لمجلس الأمن الدولي الثلاثاء في نيويورك، إيران إلى "التراجع عن تصعيدها النووي".

وفي بيان مشترك مع فرنسا وبريطانيا، قبل نقاش حول التوسع المزمع لإيران في برنامجها النووي، قالت السفيرة الألمانية لدى الأمم المتحدة أنتيه ليندرتسي إنه "يجب على إيران تغيير مسارها ووقف التصعيد واختيار الدبلوماسية".

وأعلنت إيران مؤخرا عن توسيع برنامجها النووي. وتمتلك طهران كميات قياسية من اليورانيوم المخصب، دون وجود أسباب مدنية موثوقة لذلك.

ووفقا للوكالة الدولية للطاقة الذرية، تخطط إيران أيضا لزيادة عدد أجهزة الطرد المركزي وتوسيع البنية التحتية لتخصيب اليورانيوم. ومع ذلك، تذكر الحكومة في طهران أنها لا تسعى لامتلاك أسلحة نووية.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك