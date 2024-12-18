ألمانيا وفرنسا وبريطانيا تدعو إيران إلى التراجع عن تصعيدها النووي

دعت ألمانيا وفرنسا وبريطانيا قبل اجتماع لمجلس الأمن الدولي الثلاثاء في نيويورك، إيران إلى "التراجع عن تصعيدها النووي".

وفي بيان مشترك مع فرنسا وبريطانيا، قبل نقاش حول التوسع المزمع لإيران في برنامجها النووي، قالت السفيرة الألمانية لدى الأمم المتحدة أنتيه ليندرتسي إنه "يجب على إيران تغيير مسارها ووقف التصعيد واختيار الدبلوماسية".

وأعلنت إيران مؤخرا عن توسيع برنامجها النووي. وتمتلك طهران كميات قياسية من اليورانيوم المخصب، دون وجود أسباب مدنية موثوقة لذلك.

ووفقا للوكالة الدولية للطاقة الذرية، تخطط إيران أيضا لزيادة عدد أجهزة الطرد المركزي وتوسيع البنية التحتية لتخصيب اليورانيوم. ومع ذلك، تذكر الحكومة في طهران أنها لا تسعى لامتلاك أسلحة نووية.