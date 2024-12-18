أبو الغيط: الاعتراف بالدولة الفلسطينية خطوة مهمة نحو تعزيز حل الدولتين وتنفيذه على الأرض

شدد الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، على الأهمية الكبيرة التي يعلقها الجانب العربي على اعتراف الحكومة الفرنسية بالدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967، باعتبار ذلك ينسجم مع دور فرنسا القيادي في أوروبا، ويمثل خطوة مهمة نحو تعزيز حل الدولتين وتنفيذه على الأرض.

جاء ذلك خلال استقبال، الأمين العام، اليوم الثلاثاء، بمقر الأمانة العامة في القاهرة، وفد من لجنة الشؤون الخارجية والدفاع بمجلس الشيوخ الفرنسي برئاسة فرنسوا بانو عضو المجلس.

من جانبه، قال المتحدث الرسمي باسم الأمين العام أن الوفد اهتم بالتعرف على رؤى الأمين العام إزاء التطورات الأخيرة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، خاصة تطورات العدوان الإسرائيلي المتواصل على غزة، والأوضاع في سوريا ولبنان، في حين استعرض الوفد آخر المواقف تجاه عدد من القضايا الدولية والإقليمية.