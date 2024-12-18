ماراثون برشلونة يحطم الرقم القياسي في عدد المشاركين

سيوسع ماراثون برشلونة عدد المشاركين في نسخته ال46 إلى 27 ألف شخص، في رقم قياسي، بعد نفاد الأماكن المتاحة والتي كانت تبلغ 25 ألفا.

وتعد هذه مشاركة غير مسبوقة من حيث العدد، وتجاوزت الرقم القياسي السابق المسجل منذ عام 2016، بواقع 20 ألف و385 مشاركا، بحسب ما أعلنت اللجنة المنظمة الأربعاء.

ويضاف هذا النجاح في الإقبال الجماهيري إلى نجاح سباق نصف ماراثون برشلونة المقبل (إيدريمز 2025)، الذي نفدت الأماكن المتاحة به في أكتوبر الماضي والبالغ عددها 30، بينما كان لا يزال هناك أربعة أشهر قبل انطلاق السباق، الذي سيقام في 16 فبراير من العام القادم في شوارع العاصمة الكتالونية.