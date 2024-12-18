نتنياهو يمثل مجددا أمام المحكمة المركزية في تل أبيب للرد على تهم الفساد ضده

يمثل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، مجددا أمام المحكمة المركزية في تل أبيب للرد على تهم الفساد ضده.

وبحسب ما نشره موقع صحيفة «يديعوت أحرنوت»، تم نقل المحاكمة، التي كان من المقرر أن تعقد في المحكمة المركزية بالقدس، إلى قاعة المحكمة المركزية في تل أبيب؛ بسبب القيود الأمنية.

وتقرر أن يدلي نتنياهو، بشهادته ثلاث مرات في الأسبوع، لمدة ست ساعات في كل مرة.

ويمثل نتنياهو أمام القضاء بتهم الرشوة، الاحتيال، وخيانة الأمانة في ثلاث قضايا رئيسية تعرف إعلاميًا بـ«القضية 1000»، و«القضية 2000»، و«القضية 4000».

وتتعلق هذه القضايا بتلقيه هدايا ثمينة من رجال أعمال، مقابل تسهيلات تنظيمية ومحاولات التأثير على تغطية إعلامية لصالحه.

ورفض نتنياهو اتهامات الفساد الموجهة له في أول إفادة له أمام المحكمة، ونفى الاتهامات الموجهة له بالرشوة والاحتيال وإساءة الأمانة، وبمحاولة السيطرة على وسائل إعلام لتحسين صورته، واستغلال منصبه بشكل غير لائق للحصول على تغطية إعلامية إيجابية له ولعائلته.